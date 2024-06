Adriatic Cup: ecco i nomi dei piloti che parteciperanno al Campionato Mondiale di F2

Manca davvero poco. Dal 28 al 30 giugno, infatti, il cuore della motonautica internazionale batterà a Brindisi, pronta ad ospitare l’edizione 2024 dell’Adriatic Cup, World Championship F2 e Formula Junior. Sono numerosi i piloti, provenienti da diversi Paesi d’Europa e non solo, che hanno confermato la presenza a Brindisi:

-Svezia: Johan Osterberg (1975), team Ajo, boat Molgaard; Mathilda Wiberg, team Wiberg Racing, boat Molgaard

-Norvegia; Tobias Munthe- Kaas (1984), team Stromoy Racing; Mette Bjerknaes (1989), JRM Racing

-Finlandia: Totti Kemppainen

– Lettonia: Nikita Lijcs, Jurmala Racing Team

-Lituania: Edgaras Riabko (1984), Hegelmann Racing Team; Egidijus Dagilis (1973)

-Slovacchia-Tomas Cermak (1978), Certo; Peter Zak, Blumental Clinic F2 Team

– Emirati Arabi Uniti- Mansoor Al Mansoori (1994), team Abu Dhabi; Rashed Al-Qemzi (1992), team Adu Dhabi

– Portogallo: Duarte Benavente, Atlantic team

– Gran Bretagna: Matthew; Owen Jelf (1966), Team Owen Jelf Racing

– Italia- Tullio Maria Abbate (1999), Champion Marine Racing Team; David Del Pin

Giacomo Sacchi Abbate

Sono questi i nomi dei piloti protagonisti dell’Adriatic Cup che, se da un lato celebra uno sport di nicchia che a Brindisi ormai non è più tale, dall’altro consente alla città di brillare sulla scena internazionale. Le acque cristalline del porto interno faranno da sfondo a gare mozzafiato che vedranno protagonisti piloti provenienti da tutto il mondo.

L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, in collaborazione con FIM e UIM, e in partnership con Regione Puglia, PugliaPromozione, Comune di Brindisi, Capitaneria di Porto, AdSP MAM, Camera di Commercio e Confindustria Brindisi, catalizzerà l’attenzione degli appassionati degli sport acquatici e offrirà interessanti momenti di spettacolo e divertimento al pubblico che raggiungerà il Lungomare Regina Margherita. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a gare emozionanti e adrenaliniche, potranno sostenere barche e piloti preferiti in un’atmosfera di pura eccitazione.

“Siamo entusiasti di ospitare anche quest’anno l’Adriatic Cup World Championship F2. Questo evento rappresenta il culmine di mesi di preparazione e collaborazione fra il comitato organizzatore e le federazioni nazionale ed internazionale. Al contempo è frutto di una intensa collaborazione tra il Circolo Nautico Porta d’Oriente e l’amministrazione comunale che attende di accogliere piloti e team, nonché di conoscere il vincitore di questa tappa mondiale”, ha commentato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

L’Adriatic Cup World Championship F2 promette di essere un evento indimenticabile che combina sport, cultura e intrattenimento. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.adriaticup.it info@adriaticup.it

