AdP con Aeroporti 2030: sinergia all’insegna di innovazione e sostenibilità

Innovazione digitale e tecnologica, sviluppo traffico passeggeri e di merci, ma soprattutto sostenibilità: questi i tre punti chiave che consentono l’ingresso di Aeroporti di Puglia in Aeroporti 2030, che in Italia è un consorzio che include anche realtà come Roma e Venezia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author