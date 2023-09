AdP: Bari-Bruxelles con Transavia, passi avanti per Foggia e Grottaglie

Nuovo volo da Bari per Bruxelles a parte dall’estate 2024. È l’ultima novità di Aeroporti di Puglia che annuncia anche passi in avanti per strutture di Foggia e Grottaglie. E non mancano possibili sorprese per l’imminente stagione invernale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp