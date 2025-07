Admo e Anci Puglia per la donazione midollo osseo

BARI – La sensibilizzazione dei Comuni associati per l’invio di lettere informative ai neo-diciottenni, la consegna di un riconoscimento simbolico ai giovani donatori, la pubblicazione del logo di Admo Puglia sui siti degli enti, la concessione del patrocinio gratuito agli eventi Admo sui territorio: l’Associazione Donatori Midollo Osseo e l’Anci Puglia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa e hanno presentato il piano di coinvolgimento e sensibilizzazione dei Comuni pugliesi alla donazione di midollo osseo e cellule staminali.

Il protocollo si innesta in un percorso di collaborazione tra Admo Puglia e Anci Puglia che ha come obiettivi promuovere la cultura del volontariato e della donazione di midollo osseo, anche tra amministratori locali e dipendenti comunali, realizzare campagne informative e di sensibilizzazione, sostenere e organizzare eventi e iniziative condivise sui temi del dono e della salute e sensibilizzare i Comuni pugliesi ad attivarsi in materia di donazione di midollo osseo e iscrizione al Registro Donatori Midollo Osseo.

