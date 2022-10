Roma – Sono 73,08 i miliardi di entrate nelle casse dello Stato, assicurati dal lavoro dell’Agenzia Dogane e Monopoli nel 2021. Un dato che segna una crescita del 16% rispetto al 2020. E’ questo quello che emerge dalla presentazione del Libro Blu di Adm. 3,61 miliardi di beni e dispositivi anti-Covid. Dei 8,95 miliardi di pezzi, più di 7 sono guanti e circa 1,8 sono mascherine. C’e’ un dato significativo poi, quello al contrasto al gioco illegale che ha portato ad una raccolta record nel 2022 del +30% a 140 miliardi di euro”. In un video messaggio il commissario europeo all’economia, Paolo Gentioloni ha sottolineato il lavoro dell’Autorità doganale fondamentale per difendere i cittadini e in prima linea nelle sfide come la pandemia, la guerra in Ucraina, annunciando anche la proposta di una riforma del sistema doganale in Europa