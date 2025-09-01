1 Settembre 2025

Lecce, Cambio di appalto, scoppia la protesta all’Adisu: lavoratori in sciopero e presidio

Maria Teresa Carrozzo 1 Settembre 2025
Braccia incrociate e striscioni in strada. Da questa mattina i lavoratori impegnati nei servizi di facility management e manutenzione delle residenze universitarie Adisu Puglia sono in sciopero per protestare contro il cambio di appalto che, a loro dire, comporterebbe un taglio medio di circa 200 euro in busta paga.

Daniela Campobasso

segretaria generale della Filcams Lecce

Giorgio Caroli

Coordinatore Protezione Civile Lecce

 

 

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

