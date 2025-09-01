Lecce, Cambio di appalto, scoppia la protesta all’Adisu: lavoratori in sciopero e presidio

Braccia incrociate e striscioni in strada. Da questa mattina i lavoratori impegnati nei servizi di facility management e manutenzione delle residenze universitarie Adisu Puglia sono in sciopero per protestare contro il cambio di appalto che, a loro dire, comporterebbe un taglio medio di circa 200 euro in busta paga.

Daniela Campobasso

segretaria generale della Filcams Lecce

Giorgio Caroli

Coordinatore Protezione Civile Lecce

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts