Adiconsum: “Episodi criminosi mettono a rischio immagine della Puglia”

Gianfranco Solazzo, presidente di Adiconsum Taranto Brindisi, lancia un appello su legalità e sicurezza, considerate priorità imprescindibili per il futuro delle comunità locali.

Gli episodi criminosi avvenuti durante l’estate hanno colpito profondamente l’opinione pubblica: a Grottaglie è stata incendiata l’auto e la facciata dell’abitazione di un assessore comunale, mentre a Ostuni il sindaco è finito sotto scorta dopo un atto intimidatorio. “Si tratta di segnali che devono allarmare istituzioni e politica prima che il fenomeno assuma dimensioni più gravi, con conseguenze sulla serenità del territorio”, sottolinea Solazzo.

Alle intimidazioni si sommano episodi di teppismo riportati con frequenza dalla cronaca locale, dalle risse nei luoghi pubblici agli incendi dolosi di auto e perfino dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti a Grottaglie. “Sono atti che incidono sulla sicurezza dei consumatori e pesano anche sui costi della collettività”, evidenzia il presidente Adiconsum.

Il dibattito estivo si è concentrato anche sulla capacità ricettiva delle province di Taranto e Brindisi, ma per l’associazione è necessario affrontare subito la questione sicurezza. “I ripetuti episodi rischiano di compromettere l’immagine delle nostre comunità, che non meritano una simile etichetta negativa”, afferma Solazzo, ricordando come legalità e senso civico siano indispensabili per lo sviluppo economico e sociale.

Adiconsum, impegnata quotidianamente nella tutela dei cittadini, rileva che sono sempre più numerosi coloro che manifestano preoccupazioni sul tema sicurezza. Da qui l’invito alle istituzioni locali e alla politica: “Chi ha responsabilità faccia squadra con le autorità competenti, perché legalità e sicurezza devono garantire serenità a chi vive il territorio e rassicurare chi lo sceglie per una vacanza o per costruirvi il proprio futuro”.

