Adesso ci siamo: Mino Chiricò è del Casarano

Ormai mancava solo l’ufficialità ma Cosimo Chiricò è un nuovo calciatore del Casarano. Una trattativa che vi abbiamo svelato in tempi non sospetti e che è stata definita nei giorni scorsi dal club del Presidente Antonio Filograna. Un grande lavoro quello svolto in queste settimane dalla dirigenza rossazzurra con il ds Antonio Obbiettivo che ha centrato praticamente tutti i colpi prefissati. Chiricò sarà presentato nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author