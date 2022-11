ADELFIA – Giunge alla sua seconda edizione il concorso fotografico indetto dall’Associazione Pro Loco di Adelfia ‘Click. Con le immagini (in festa!)’ è il titolo scelto per l’edizione 2022 il cui obiettivo sarà far scoprire agli occhi di turisti e fotografi le peculiarità del territorio di Adelfia questa volta in occasione della famosa festa di San Trifone concentrando l’attenzione su tutti i dettagli religiosi e folcloristici che la riguardano e su come essi caratterizzano e modificano per due interi giorni i luoghi, le abitudini e le persone del paese di Adelfia. I fotografi selezionati parteciperanno, il 9, 10 e 11 novembre, a tre giornate di visite guidate nel rione Montrone in concomitanza con l’arrivo delle immagini del Santo Patrono in piazza.

Condividi su...

Linkedin email