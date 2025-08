Adelfia, gambizzato per questioni di viabilità: 65enne finisce in ospedale

ADELFIA – Una banale lite per questioni di viabilità. Ed ecco che si consuma la gambizzazione. Potrebbe essere questo il motivo per il quale un 65enne si è presentato dapprima al presidio del 118 di Adelfia, in provincia di Bari, con una ferita d’arma da fuoco alla gamba, per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale Di Venere di Carbonara, dove è stato preso in cura, e le sue condizioni non sono gravi e non risulta in pericolo di vita. A dare l’allarme sono stati gli stessi operatori sanitari, che hanno immediatamente informato i carabinieri. L’uomo avrebbe riferito di conoscere chi ha esploso i colpi.

I carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto.

