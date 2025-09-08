Adelfia, accoltellamento alla Festa Patronale: fermato un uomo

ADELFIA – Sarebbe stato colpito al volto con un coltello il 60enne che ieri sera, domenica 7 agosto, è arrivato al Di Venere di Carbonara con un’ambulanza del 118. L’uomo sarebbe stato colpito durante la festa patronale di Aldelfia.
L’aggressore, un uomo di Bitonto ed ex residente ad Adelfia, è stato fermato dai carabinieri.
A quanto pare tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi. L’uomo avrebbe preso il coltello dalla borsa della moglie e avrebbe colpito il 60enne, prima di darsi alla fuga. A bloccarlo i militari un fratello della vittima. L’aggressore avrebbe anche cercato di disfarsi del coltello ma l’arma è stata subita recuperata dai militari.
