8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Adelfia, accoltellamento alla Festa Patronale: fermato un uomo

Antonella Fazio 8 Settembre 2025
centered image

ADELFIA – Sarebbe stato colpito al volto con un coltello il 60enne che ieri sera, domenica 7 agosto, è arrivato al Di Venere di Carbonara con un’ambulanza del 118. L’uomo sarebbe stato colpito durante la festa patronale di Aldelfia.

L’aggressore, un uomo di Bitonto ed ex residente ad Adelfia, è stato fermato dai carabinieri.

A quanto pare tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi. L’uomo avrebbe preso il coltello dalla borsa della moglie e avrebbe colpito il 60enne, prima di darsi alla fuga. A bloccarlo i militari un fratello della vittima. L’aggressore avrebbe anche cercato di disfarsi del coltello ma l’arma è stata subita recuperata dai militari.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

GdF Bari, il maggiore Pirrò al Nucleo Economico Finanziario

8 Settembre 2025 Redazione

Montemesola, insulti omofobi contro Polizia: Adp: “Gesto vile e doppiamente offensivo”

7 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Vieste, Guardia Costiera soccorre bagnino dopo un salvataggio

7 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Bari, equipaggi della Croce Rossa in gara per il primo soccorso

7 Settembre 2025 Antonio Bucci

Regionali, centrosinistra accelera. Anelli si smarca a destra

7 Settembre 2025 Antonio Bucci

Bari, turisti derubati in spiaggia: Polizia locale ferma borseggiatori

7 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

GdF Bari, il maggiore Pirrò al Nucleo Economico Finanziario

8 Settembre 2025 Redazione

Adelfia, accoltellamento alla Festa Patronale: fermato un uomo

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Serie C/C, Cerignola-Siracusa 3-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Antonio Specchio

Promozione Puglia, Mesagne-Squinzano 0-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Emiliano Di Presa