Tragedia ad Adelaide: il calciatore Mario Bacaj muore a 28 anni

Mario Bacaj, 28 anni, è morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo nel centro di Adelaide. Il calciatore, di origini albanesi ma cresciuto in Italia, giocava nell’Adelaide Eagles Soccer Club e sarebbe dovuto scendere in campo nel pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito, Bacaj si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal tetto del 2KW Bar & Restaurant. I soccorsi sono arrivati tempestivamente – vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine -ma per lui non c’era più nulla da fare. La dinamica e i primi riscontri delle autorità escludono l’ipotesi dell’incidente: si tratterebbe di un gesto volontario.

Il calciatore, molto conosciuto anche in Albania, lascia la moglie e un figlio piccolo. Nella stessa mattinata aveva avvisato i compagni, con un messaggio nel gruppo squadra, che non si sentiva bene. Un malessere che non aveva fatto presagire nulla di simile. Bacaj era descritto come una figura amata e rispettata, sia in campo che nella vita quotidiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author