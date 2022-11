Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – È stato sindaco democristiano, dal 1983 al 1985, ricoprendo altri incarichi di responsabilità politica e sociale. Si è spento la scorsa notte Giuseppe “Pinuccio” Attanasi, ex sindaco di Francavilla Fontana. Fu anche vicesindaco. A ricordarlo, il post affettuoso del figlio Tommaso, anche lui con esperienza amministrative e politiche e oggi Coordinatore Provinciale Fiva-Confcommercio.

“Un pezzo di storia di Francavilla va via. Non posso esimermi di ricordarti in questa maniera, perché – scrive il figlio Tommaso – sei stato un Papà buono, sensibile e altruista. Francavilla non dimenticherà facilmente la tua mancanza, perché eri conosciuto come il Sindaco di tutti senza distinzione alcuna. Sino all’ultimo istante hai lottato, come hai sempre fatto nella tua vita con tutti, ma, questa volta, ci hai ingannati. Il tuo popolo ti ha sempre amato, dimostrando stima e graditudine e tu, hai ricambiato con la stessa moneta in ogni istante. Sono addolorato ma nel contempo consapevole di aver avuto al mio fianco un Galantuomo di vita. Ciao Papà Pinuccio, gli angeli custodiranno il tuo animo con grande affetto.”.