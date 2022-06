Da sabato scorso, il Casarano non ha più un presidente. Le dimissioni shock di Giampiero Maci hanno gelato la tifoseria salentina, che ora non può far altro che attendere sviluppi in merito, con la speranza che si raggiunga un risvolto positivo. Il patron rossoblù Antonio Filograna si è intanto detto intenzionato a rilanciare il Casarano, riorganizzando presidenza e dirigenza con nuovi volti, nuovi nomi e nuovi partner commerciali. Il terremoto dei giorni scorsi pare sia dunque destinato a rientrare.