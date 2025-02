Addio del Comune ai Giochi, Mongelli: ‘È caos amministrativo’

“Taranto si trova di fronte a sfide cruciali per il proprio futuro, ma è vittima di una gestione politica frammentata e inefficace. L’ultimo segnale di questa crisi è la decisione del Comune di tirarsi ufficialmente fuori dalla gestione delle opere per i Giochi del Mediterraneo, un evento che avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità di rilancio per la città”. Lo scrive in una nota Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“L’esperienza amministrativa dell’attuale giunta si è rivelata fallimentare sotto ogni aspetto – denuncia Mongelli –. Il trasformismo politico, le lotte interne, i tentativi di sopravvivenza e le divisioni nella maggioranza hanno prodotto danni enormi per Taranto e per il suo futuro”.

Secondo Mongelli, la totale assenza di programmazione ha compromesso anche l’organizzazione dei Giochi, inizialmente presentati con toni trionfalistici e promesse irrealizzabili in campagna elettorale. “Solo l’intervento del commissario governativo Massimo Ferrarese, nonostante le resistenze politiche, ha permesso l’avvio dei cantieri per le grandi opere. Tuttavia, i lavori minori, ancora sotto la responsabilità del Comune, accumulano ritardi e difficoltà”.

“La decisione assunta dal sindaco rappresenta una vera e propria pubblica resa che auspichiamo si estenda subito, per coerenza, anche alla sua stessa esperienza amministrativa, per mettere fine definitivamente a questo fallimento. Taranto, già in fondo alle classifiche sulla qualità della vita e afflitta da problemi gestionali in ogni settore, merita di meglio”, conclude Mongelli.

