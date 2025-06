“Addio, Alvaro. Non ricordatelo solo come Pierino!”

Il cordoglio della Compagnia Teatro Jonico Salentino e di Valerio Manisi per la scomparsa di Alvaro Vitali

La Compagnia del Teatro Jonico Salentino e il regista Valerio Manisi si uniscono al cordoglio nazionale per la scomparsa dell’attore romano Alvaro Vitali, ricordato con affetto e gratitudine per la sua partecipazione al film “Vivi la vita”, girato in Puglia nel 2019.

L’opera, scritta e diretta da Manisi, ha segnato un momento particolare nella carriera dell’attore, noto per il personaggio di Pierino, che per la prima volta ha vestito i panni di un ruolo drammatico da protagonista. Una scelta coraggiosa, fortemente voluta dal regista, che ha visto in Vitali la capacità di rinnovarsi e affrontare una sfida artistica inedita.

“Nonostante la stanchezza e la fragilità fisica, Alvaro ha accettato il ruolo con entusiasmo e determinazione”, si legge nel messaggio di cordoglio. Dopo aver letto la sceneggiatura, l’attore si è subito innamorato del personaggio e ha saputo interpretarlo con coraggio e sensibilità.

“Vivi la vita”, disponibile su Amazon Prime, ha riportato sotto i riflettori un artista che il grande pubblico stava dimenticando. Nei vari festival cinematografici in cui il film è stato presentato, la presenza di Vitali è stata sempre richiesta per omaggiarlo della sua prova d’attore, capace di spogliarsi della maschera comica e mostrare una nuova profondità espressiva.

La riconoscenza da parte della compagnia teatrale e del regista è profonda: “Grazie alla sua interpretazione e al videoclip che ne è derivato, tratto dal brano ‘Si turnasse a nascere’ di Nino D’Angelo, Alvaro non sarà mai dimenticato”.

Il film e la collaborazione con il Teatro Jonico Salentino hanno rappresentato per Alvaro Vitali una pagina intensa e autentica della sua vita artistica. Un legame con il Sud e con la Puglia che oggi si rinnova nel ricordo e nella gratitudine di chi ha condiviso con lui un progetto che resterà nella memoria di molti.

