Addio al Papa, La premier Meloni: “Continuerà a sorriderci e guidarci”

La scomparsa del Pontefice lascia un vuoto profondo per i Cattolici e per l’intera comunità internazionale. Religiosi e laici, credenti e non credenti si stringono nel ricordo di un uomo che ha svolto la propria missione con spirito di sacrificio e di abnegazione cristiana. Camera e Senato riunite commemorano Papa Francesco. Gli interventi dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa poi a seguire i capigruppo e leader di partito. Conte e Schlein parlano di troppe “celebrazioni ipocrite” da parte di chi non lo ha ascoltato. Ancora, Renzi che cita de André. L’emiciclo è pieno di Senatori e Deputati che hanno voluto ricordarlo. La Premier, Meloni: continuerà a sorriderci e guidarci

