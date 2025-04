Addio a Val Kilmer, l’attore di Top Gun e The Doors si è spento a 65 anni

È morto a Los Angeles a 65 anni Val Kilmer, attore simbolo di Hollywood, per complicazioni da polmonite. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e riportata dal New York Times. La figlia Mercedes Kilmer ha ricordato che il padre aveva sconfitto un cancro alla gola nel 2014, che però gli aveva compromesso in modo permanente la voce.

Nato nel 1959, Kilmer fu il più giovane mai ammesso alla Juilliard School. Dopo gli esordi teatrali e a Broadway al fianco di Kevin Bacon e Sean Penn, si fece conoscere dal grande pubblico con la commedia Top Secret! e con Scuola di geni. La fama mondiale arrivò con il ruolo di Iceman in Top Gun, di Jim Morrison in The Doors di *Oliver Stone e di Batman in Batman Forever di Joel Schumacher.

Nel corso della carriera ha lavorato con registi come Tony Scott, Ron Howard, Francis Ford Coppola e David Mamet, e recitato accanto a star come Tom Cruise, Robert De Niro, Al Pacino, Michael Douglas e Kurt Russell.

Tornò sul set per Top Gun: Maverick nel 2022, dove grazie all’intelligenza artificiale fu possibile ricreare digitalmente la sua voce, compromessa da una tracheotomia. Considerato un interprete camaleontico e intenso, lascia un segno indelebile nella storia del cinema americano.

Tra i film più importanti della sua carriera si ricordano Top Gun (1986) e il sequel Top Gun: Maverick (2022), dove vestiva i panni dell’iconico Iceman, Batman Forever (1995), The Doors (1991), Top Secret! (1984), Tombstone (1993), Heat – La sfida (1995), Il Santo (1997), A prima vista (1998), Spartan (2004), Wonderland (2003) e Alexander (2004), in cui interpretò Filippo II di Macedonia.

