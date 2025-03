Addio a Tullio Lanese, ex arbitro e presidente AIA

Lutto nel calcio italiano per la scomparsa di Tullio Lanese, morto il 1 marzo a Messina a 78 anni. Arbitro di spicco negli anni ’80, ha diretto 170 gare di Serie A e importanti competizioni internazionali, tra cui Italia ’90 e la finale di Coppa dei Campioni 1991. Presidente dell’AIA dal 2000 al 2006, è stato il primo eletto democraticamente. Riconosciuto con prestigiosi premi, ha ricoperto anche ruoli dirigenziali in UEFA e nelle commissioni arbitrali nazionali. In suo onore, gli arbitri indosseranno il lutto al braccio nel prossimo turno di campionato.

