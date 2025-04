Addio a Papa Francesco, oltre 200mila fedeli in piazza San Pietro

La comunità internazionale si è riunita oggi, sabato 26 aprile, a Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Oltre 200mila fedeli hanno gremito piazza San Pietro e l’area circostante del Vaticano, partecipando ai funerali celebrati dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Alla sinistra dell’altare, 220 cardinali e numerosi rappresentanti della Curia hanno concelebrato la messa insieme a cinquemila sacerdoti. Sulla destra, si sono disposte 160 delegazioni internazionali con i principali leader mondiali. In prima fila erano presenti il presidente argentino Javier Milei, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alle loro spalle, tra gli altri, i sovrani Felipe di Spagna, Alberto di Monaco e Maria di Danimarca, oltre a numerosi capi di Stato come Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Frank-Walter Steinmeier e i vertici dell’Unione Europea Ursula von der Leyen e Antonio Costa. La Russia è stata rappresentata dalla ministra della Cultura Olga Lubymova, la Cina dal vicepresidente Chen Jining, mentre Israele ha inviato l’ambasciatore Vladimir Sideman.

Durante l’omelia, il cardinale Re ha ricordato come Francesco, nonostante la sofferenza finale, abbia scelto di donarsi fino all’ultimo giorno, seguendo l’esempio del buon Pastore. “Francesco concludeva sempre i suoi incontri chiedendo preghiere per sé. Ora, caro Papa Francesco, siamo noi a chiedere a te di pregare per noi, per la Chiesa, per Roma e per il mondo intero”, ha detto.

Al termine della cerimonia, il feretro di Papa Francesco è stato trasportato a bordo di una papamobile riadattata per il corteo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Migliaia di persone si sono assiepate lungo il percorso di sei chilometri attraverso le strade del centro di Roma per assistere all’ultimo viaggio del Pontefice. Un maxi-schermo ha trasmesso in diretta la cerimonia anche in piazza Santa Maria Maggiore, dove fedeli si erano radunati fin dalle prime ore del mattino.

In un contesto di grande commozione, poco prima del funerale, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati privatamente. Secondo fonti vaticane, il colloquio, confermato anche dalla Casa Bianca e da fonti ucraine, è stato definito “molto produttivo”. Trump, arrivato alla basilica insieme alla moglie Melania, ha reso omaggio alla salma del Pontefice e ha successivamente salutato Ursula von der Leyen sul sagrato prima dell’inizio della funzione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author