Addio a Paolo Antonioli, ex difensore del Gallipoli: aveva 47 anni

Il calcio piange la scomparsa dell’ex difensore Paolo Antonioli. Nato a Mantova nel 1977, ha indossato la maglia del Gallipoli per due stagioni consecutive, tra il 2007 e il 2009 in Serie C1, collezionando 53 presenze e diventando un punto fermo della retroguardia salentina.

Nel corso della sua carriera ha militato in numerosi club italiani, tra cui Spezia, Vis Pesaro, Lanciano, Fano e Abano. In particolare, è stato capitano del Frosinone, con cui conquistò la storica promozione in Serie B nel 2006. Tra il 2005 e il 2007 totalizzò 63 presenze con i ciociari, distinguendosi per carisma e leadership.

Il suo nome è legato anche alla piazza di Padova, dove ha giocato per cinque stagioni, dal 2000 al 2005, indossando la fascia da capitano. Dopo il ritiro nel 2016 con il Teolo, si è dedicato con passione alla carriera di allenatore, guidando diverse formazioni dilettantistiche venete come Albignasego, Plateola e Monselice.

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla moglie, Elena Vezzù, nota speaker radiofonica conosciuta come Lady Helen, che sui social ha scritto: “Ho sperato fino all’ultimo – ha combattuto come solo lui sapeva fare. Ma oggi, purtroppo, la mia vita, il mio amore Paolo Antonioli ci ha lasciati. Vi chiedo di rispettare il nostro dolore, vi farò sapere quando sarà possibile dargli l’ultimo saluto.”

Paolo Antonioli si è spento all’età di 47 anni, dopo una lunga malattia. La notizia ha colpito profondamente il mondo del calcio e in particolare la comunità padovana, dove viveva con la famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di tifosi, ex compagni di squadra e club nei quali aveva militato.

“Ciao Capitano,” lo ha ricordato il Frosinone Calcio, “sei entrato nel cuore dei nostri tifosi semplicemente dando tutto.”Una carriera vissuta con serietà, carisma e passione, dalla Serie C1 al Gallipoli, fino alle panchine del calcio dilettantistico, sempre con il cuore in campo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author