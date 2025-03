Addio a Nicola Bruni, noto avvocato e commercialista tarantino

TARANTO — Si è spento all’età di 79 anni Nicola Bruni, professore, avvocato e commercialista di grande rilievo, recentemente premiato dall’Ordine per i suoi 50 anni di attività professionale.

Laureato in Economia all’Università di Bari e in Giurisprudenza all’Università di Macerata, Bruni ha ricoperto ruoli importanti, tra cui quello di componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’ENPALS, dal 2004 al 2008, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C.

Appassionato sostenitore del Taranto calcio, soprattutto nell’era Pieroni, è stato protagonista anche nel mondo accademico, sociale e politico, candidandosi con Azione di Carlo Calenda alle elezioni del 2022.

Lascia la moglie Liliana Magri, alla quale vanno le condoglianze del Gruppo Editoriale Domenico Distante. Il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Francesco Vizzarro, lo ha ricordato come «un professionista che è stato punto di riferimento per la categoria e l’intera comunità».

I funerali si terranno oggi, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 15, nella chiesa di San Pasquale a Taranto.

