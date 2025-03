Addio a Nelly Danese, simbolo dell’ecologismo tarantino

I Verdi di Taranto e Manduria si uniscono al dolore di Mino Briganti e di tutta la famiglia di Nelly Danese, indimenticabile figura dell’ambientalismo locale. «Di te, cara Nelly ricorderemo per sempre il sorriso contagioso e il bene che donavi a tutti. Abbiamo il dovere di portare avanti le tue battaglie, nel segno del tuo esempio e del sacrificio di tante altre vittime in una città ferita dai veleni», scrivono i Verdi in una nota.

