Addio a Monsignor Settimio Todisco, decano dei vescovi italiani

Si è spento a 100 anni Monsignor Settimio Todisco, figura storica della Chiesa pugliese e decano dei vescovi italiani. Nato a Brindisi il 10 maggio 1924, è stato alla guida dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni dal 1975 al 2000, lasciando un segno profondo nella comunità locale.

Ordinato sacerdote nel 1947, vescovo nel 1970 per volontà di Papa Paolo VI, divenne arcivescovo metropolita di Brindisi nel 1975, vivendo in prima persona anche l’unificazione delle diocesi di Brindisi e Ostuni nel 1986.

Negli ultimi anni aveva scelto il silenzio e la preghiera a Villa Specchia, a Ostuni, dove era spesso visitato da fedeli e amici. Amato e rispettato per la sua umanità e spiritualità profonda, lascia in eredità il suo motto «Corde et fide» («Con il cuore e con la fede»).

La Chiesa pugliese perde una guida carismatica. Presto saranno comunicate data e luogo delle esequie.

