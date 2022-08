Si spegne all’età di 91 anni Mikhail Gorbaciov, ultimo presidente dell’Unione Sovietica ed ex segretario PCUS. L’annuncio arriva direttamente dall’agenzia russa Tass: il decesso giunge al termine di una prolungata malattia.

Nato a Privolnoe nel 1931, è stato uno dei principali protagonisti sulla scena della politica internazionale a partire dal 1985: il suo mandato coincise con l’introduzione di riforme come la Glasnost e la Perestroika, che cambiarono profondamente il suo paese. Maggiori libertà sul piano economico, ma anche su diritti e libertà di espressione. E poi la distensione dei rapporti con gli Stati Uniti, determinante per porre le basi della fine della Guerra Fredda. Firmò con Reagan anche un accordo per ridurre gli arsenali nucleari in Europa tramite uno storico trattato firmato nel 1987. Assistette poi alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e ricevette il premio nobel per la Pace nel 1990.

Non sono mancati al contempo i legami col nostro paese e soprattutto con la Puglia, in particolar modo col Salento. Nel 2003, Gorbaciov ricevette a Calimerala cittadinanza onoraria della Grecìa salentina, conferita nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dell’ Unione della Grecìa. Rimane nel territorio per diversi giorni, passando anche da paesi come Sternatia e Martignano dove ebbe modo di dialogare con cittadini ed amministratori locali. Assieme all’allora presidente della Camera Casini partecipò al convegno “Salento: dialoghi di pace”: quella di cui ora c’è tanto bisogno.