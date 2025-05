Addio a Dino Marino, anima della politica foggiana e pugliese

Presidente provinciale di Italia Viva, ex consigliere regionale e punto di riferimento politico. Camera ardente a Palazzo Celestini

Il mondo politico pugliese piange la scomparsa di Dino Marino, storico esponente della Sinistra e attuale presidente provinciale di Italia Viva Foggia. Marino si è spento nella notte, lasciando un vuoto profondo in tutta la comunità politica e civile di San Severo, sua città natale.

In una nota congiunta, Matteo Renzi, i parlamentari e i dirigenti di Italia Viva lo hanno ricordato come “una figura fondamentale per la politica della Puglia e della sua città”. Marino, sottolineano, ha rappresentato “passione, idee e lavoro instancabile”, come testimoniato dalla sua presenza solo pochi giorni fa ai banchetti per il tesseramento del partito.

A rendergli omaggio anche la sindaca di San Severo, Lydia Colangelo, che ha espresso a nome dell’amministrazione comunale “il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’amico Dino”. Un percorso lungo il suo, iniziato nel Partito Comunista Italiano e proseguito nel PDS, nei Democratici di Sinistra, nel Partito Democratico e infine in Italia Viva. Marino ha ricoperto ruoli di primo piano: segretario cittadino e provinciale, consigliere comunale, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia.

“Ha fatto tanto per la nostra città e per il nostro territorio rimanendo un punto di riferimento per tanti giovani che si sono avvicinati alla politica”, ha aggiunto la sindaca.

La camera ardente sarà allestita a partire da oggi, lunedì 26 maggio, nella sala consiliare di Palazzo Celestini, sede del Comune di San Severo, e resterà aperta fino alle ore 16:00 di domani, martedì 27 maggio. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a uno dei protagonisti più significativi della politica locale e regionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts