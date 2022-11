Ad Avigliano torna il grande Wrestling targato NWG

Condividi su...

AVIGLIANO (PZ) – Il grande wrestling torna in Basilicata con il terzo appuntamento della New Wrestling Generation, la sigla guidata dal presidente Nicola Lomuscio. Sei atleti di caratura internazionale si sono esibiti ieri, sabato 26 novembre, nel Palazzetto di Avigliano per premiare l’accoglienza straordinaria riservata dal pubblico nei due precedenti show.