Ad Antenna Sud Pierpaolo Montinaro neo presidente dell’Anm sottosezione di Brindisi

FRANCAVILLA F. – Le prime dichiarazioni del neo presidente dell’ANM (Associazione Italiana Magistrati) sottosezione di Brindisi, Pierpaolo Montinaro. Prende il posto di Giuseppe De Nozza, passato alla presidenza del distretto di Lecce dell’Anm. Un’ intervista in cui il dott. Montinaro illustra le linee guida per l’importante impegno avviato lo scorso 24 giugno, il ruolo dell’associazione, i primi punti del suo programma e le attuali criticità della magistratura brindisina a cominciare dalle risorse e dal personale. In onda su Antenna sud (14 del digitale terrestre) oggi alle 15, il 27 giugno alle 8.30 nel corso dell’approfondimento del tg del mattino e alle 22.45

