Ad Abriola un “San Valentino” tra devozione e tradizione

ABRIOLA – È il Santo dell’amore, ogni 14 febbraio le coppie celebrano il loro legame nel segno di San Valentino. In Basilicata la figura è legata al Comune di Abriola, in provincia di Potenza. Una comunità che celebra il suo patrono in una giornata che negli anni è diventata appuntamento fisso dell’offerta turistica e culturale lucana. Infatti la comunità intera celebra San Valentino accogliendo innamorati e turisti che arrivano anche da fuori regione in un momento di festa tra fuochi, buon cibo, musica il tutto scandito dalla tipica accoglienza degli abriolani. La festa pagana è anticipata dal un momento di fede e devozione. Come di consueto, anche quest’anno nella chiesa madre di Santa Maria maggiore si è svolta una celebrazione durate la quale le coppie hanno rinnovato le loro promesse d’amore. La cerimonia liturgica è stata celebrata dal vescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, monsignor Davide Carbonaro.

