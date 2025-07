Acquee sotterranee, Confagricoltura Puglia: “Conciliare sostenibilità e produzione”

Confagricoltura Puglia ha promosso il primo confronto pubblico sulla Legge regionale 30 maggio 2025, n. 7, che disciplina in modo organico l’estrazione e l’utilizzo delle acque sotterranee. In una regione dove la risorsa idrica proviene quasi esclusivamente dal sottosuolo, il nuovo provvedimento rappresenta un passaggio decisivo per la gestione sostenibile dell’acqua in ambito agricolo.

L’incontro si è svolto online e ha coinvolto funzionari della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con il coordinamento di Beatrice Brizi, direttrice di Confagricoltura Puglia, e Gianni Porcelli, vicedirettore di Confagricoltura Bari/BAT.

“Questa conferenza è stata un’occasione preziosa per analizzare gli effetti della nuova legge sul comparto agricolo”, ha dichiarato il presidente Antonello Bruno. Durante il dibattito, sono stati evidenziati alcuni nodi critici della normativa, in particolare le sanzioni ritenute troppo severe, come la revoca della concessione per il superamento del 20% dei volumi autorizzati o per il malfunzionamento degli strumenti di misurazione. Tali misure sono apparse sproporzionate rispetto a un contesto già segnato da siccità, salinizzazione e crescenti fabbisogni irrigui.

I partecipanti hanno riconosciuto l’importanza della legge come base per un sistema più trasparente, ma hanno ribadito la necessità di introdurre correttivi normativi, con maggior flessibilità e semplificazione procedurale, soprattutto per le forme collettive di gestione, come comunioni irrigue e cooperative, che spesso si scontrano con limiti tecnici delle attuali piattaforme digitali.

Durante il webinar è stato discusso anche l’impatto della normativa sulle moderne tecniche agricole, in particolare sugli impianti superintensivi di olivo e mandorlo, e la necessità di aggiornare il Piano di Tutela delle Acque (PTA) con dati aggiornati sulla qualità e quantità delle falde in zone critiche come l’agro di Canosa o le aree costiere.

Ulteriori dubbi sono stati espressi sull’efficacia dei pareri vincolanti, come quelli dell’Autorità di bacino, che starebbero rallentando numerosi procedimenti di rinnovo delle concessioni.

“L’acqua sotterranea è la nostra unica risorsa irrigua stabile. Per difenderla servono regole certe, ma coerenti con la realtà produttiva. È il tempo della conoscenza, del confronto e della responsabilità”, ha concluso Confagricoltura Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author