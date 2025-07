Acquedotto Pugliese scopre e denuncia furti d’acqua nel Foggiano

AQP: “Il furto d’acqua è un reato penalmente perseguibile e punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni, con aggravanti in caso di mezzi fraudolenti o reiterazione”

Acquedotto Pugliese ha segnalato alle autorità tre prelievi abusivi di acqua nel territorio della provincia di Foggia. I tecnici hanno individuato irregolarità grazie ai sistemi di telecontrollo della rete, che hanno rilevato aumenti anomali nelle portate idriche, in alcune fasce orarie, fino a 50 litri al secondo in più rispetto alla media.

Gli episodi si sono verificati in tre località diverse: San Giusto (comune di Lucera), nella frazione Macchia di Monte Sant’Angelo e lungo la litoranea in direzione di Zapponeta. Le denunce, presentate contro ignoti, sono state trasmesse ai carabinieri di Foggia e Manfredonia.

“Il furto d’acqua è un reato penalmente perseguibile – sottolinea AQP -. Secondo l’art. 624 del Codice Penale, collegarsi in modo illegale alla rete idrica pubblica configura furto aggravato, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni, con aggravanti in caso di mezzi fraudolenti o reiterazione”.

L’azienda evidenzia come “simili comportamenti, oltre a costituire un reato, rappresentino un atto gravemente irresponsabile. In una fase storica segnata da una delle peggiori crisi idriche degli ultimi decenni, tali azioni mettono a rischio la fornitura di un bene essenziale per tutta la popolazione”.

I dati più recenti confermano la situazione: le riserve idriche risultano inferiori del 42% rispetto alla media storica, mentre le sorgenti irpine registrano un calo medio del 29% della portata. L’Osservatorio dell’Autorità di Bacino ha classificato il livello di severità idrica per uso potabile come “medio-alto”, in peggioramento rispetto allo scorso anno.

A fronte di questa emergenza, Acquedotto Pugliese è impegnato in un Piano di Risanamento da due miliardi di euro che coinvolge tutta la rete regionale, con l’obiettivo di ridurre perdite e sprechi.

Nel contrasto alla dispersione idrica, però, è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. L’azienda invita a comportamenti responsabili e a evitare ogni forma di abuso: “Ogni litro risparmiato è un atto concreto di solidarietà collettiva”, sottolinea AQP.

“I furti d’acqua danneggiano gravemente l’intera comunità, soprattutto in aree particolarmente vulnerabili come il Foggiano, e saranno contrastati con determinazione per garantire l’accesso equo e sostenibile alla risorsa idrica”, conclude l’ente.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts