Acquedotto Pugliese: interruzioni idriche in 5 Comuni lucani per 60 ore

Acquedotto Pugliese comunica che per riparare una significativa perdita lungo il vettore Pertusillo, sarà necessario interrompere il flusso idrico dal relativo potabilizzatore per circa 60 ore consecutive a partire dalle ore 8:00 del giorno 17 Giugno 2025 nei Comuni di Tursi, Stigliano, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Policoro.

Per l’esecuzione dei lavori, si renderà necessario svuotare il vettore, rilasciando un consistente volume di acqua tramite gli scarichi presenti lungo il percorso e convogliandolo nei canali di deflusso diretti verso il fiume Agri.

Alla luce di quanto sopra, per prevenire possibili danni a persone o beni, si invita a informare la cittadinanza e a sospendere eventuali attività o lavorazioni che potrebbero interferire con il deflusso dell’acqua. Per agevolare l’individuazione del tratto da monitorare, si allega alla presente una corografia che evidenzia, in rosso, il segmento del fiume interessato.

Nel ribadire l’urgente necessità degli interventi già annunciati, la presente comunicazione intende anche esprimere la piena disponibilità di AQP a fornire eventuali chiarimenti e informazioni di dettaglio.

