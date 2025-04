Acque balneazione: mare eccellente in quasi tutta la Puglia

Lo certificano le analisi microbiologiche realizzate da Arpa: segnale positivo che rafforza l’immagine della regione

Le acque di balneazione della Puglia si confermano tra le migliori d’Italia. Lo certificano le analisi microbiologiche realizzate da Arpa Puglia, i cui risultati sono stati accolti ufficialmente dalla Giunta regionale.

La maggior parte dei tratti costieri esaminati ha ottenuto la classificazione “eccellente”, mentre soltanto tre aree – in corrispondenza dello sbocco fognario a Molfetta (provincia di Bari), del Fiume Lauro nel Foggiano e della località Fiume a Ginosa – sono state giudicate con il livello “buono”.

“La Puglia si conferma ancora una volta sul podio in Italia per qualità delle acque di balneazione”, ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano, evidenziando come questo risultato sia il frutto di una gestione accurata, del monitoraggio costante di Arpa Puglia e dell’efficienza del sistema di depurazione dell’Acquedotto Pugliese.

“L’azione capillare condotta da Arpa e gli impianti tecnologicamente avanzati gestiti da Aqp ci consentono non solo di raggiungere questi livelli, ma anche di mantenerli nel tempo”, ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Serena Triggiani, sottolineando il valore di una stagione estiva alle porte all’insegna della sicurezza e della tutela del mare.

“La bellezza e, soprattutto, la qualità dei nostri mari – ha concluso Triggiani – influenzano direttamente la scelta di una località turistica e la qualità dell’esperienza vacanziera”.

Un segnale positivo, dunque, che rafforza l’immagine della regione Puglia come destinazione turistica affidabile e attenta alla salute dell’ambiente.

