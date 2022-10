ACQUAVIVA DELLE FONTI – Un goniometro ulnare, per uso in ambito neurologico, e un innovativo vassoio portaprovette prelievo-specifico. Sono i due nuovi device brevettati dall’ospedale Miulli di Acquaviva delle fonti dove al momento sono in corso oltre 100 ricerche cliniche svolte in collaborazione con importanti istituzioni nazionali e internazionali. Gli studi sono anche di tipo sperimentale con farmaco o dispositivo medico. Il presidio ospedaliero impegnato in un percorso di integrazione tecnologica al servizio della conoscenza e della salute delle persone. Analizzando i dati di 30 partecipanti di ambo i sessi con sintomi parestetici degli arti superiori e 30 volontari sani e asintomatici, i risultati più evidenti dello studio sono stati la riduzione della differenza tra operatori utilizzando il goniometro Ulnare