Acquaviva, fiamme al Miulli: al via l’evacuazione

ACQUAVIVA – Un incendio è divampato nell’ospedale del Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, l’area del rogo è limitrofa al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dall’ospedale si leva una lunga colonna di fumo nero. Tutte le persone presenti sono state evacuate e “si sta valutando se far uscire anche i pazienti ricoverati per evitare che il fumo possa passare attraverso dei condotti dell’areazione”. L’incendio comunque sarebbe ora sotto controllo. Al momento non risultano feriti. Il Comune di Cassano delle Murge, intanto, annuncia la chiusura del pronto soccorso dell’Ente Ecclesiastico: “Fate riferimento ad altre strutture”, si legge nella nota postata sui social dell’amministrazione comunale.

