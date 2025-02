Acquaviva, infermieri aggrediti al Pronto Soccorso del Miulli

Due infermieri in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) sono stati aggrediti nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio da una donna, parente di una paziente.

Secondo la ricostruzione, la donna aveva accompagnato la madre in ospedale intorno alle 16:30. Nonostante il quadro clinico della paziente non fosse grave, la figlia avrebbe reagito con violenza, minacciando un’infermiera. Quando un collega è intervenuto per calmarla, la donna lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo prima di allontanarsi.

Le vittime, un uomo e una donna, hanno riportato rispettivamente tre e un giorno di prognosi e hanno sporto denuncia.

