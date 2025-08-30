Acquarica, Premio Giunco: “intreccio” di arte, storia e tradizione

Una storia dal sapore antico i cui protagonisti sono un territorio, quello di Acquarica del Capo, e una capacità, lavorare il giunco. Un tratto identitario di questa località di Presicce-Acquarica, celebrato in grande stile nelle scorse ore in occasione della sesta edizione del Premio Giunco.
Lo spettacolo evento, ideato e diretto dal coreografo e regista Fredy Franzutti, ha portato in scena danza, musica, poesia e teatro, con la celebre compagnia Balletto del Sud e l’attore Andrea Sirianni, per onorare l’antica tradizione dell’intreccio artigianale del giunco palustre.
Tra i premiati di questa edizione, i cui nomi sono stati svelati a fine serata, anche il prete antimafia Don Antonio Coluccia, Donato Metallo e Fabio Pollice, già rettore dell’Università del Salento. Gli altri nomi sono: Franco De Francesco, Maurizio Maglio e Silvana Leo.
Il riconoscimento, come ogni anno, è assegnato dall’associazione “Fili di Giunco”, nella persona di Giacomo Palese.
potrebbe interessarti anche
Acquarica, Marti: “Vecchi mestieri a scuola per guardare avanti”
Regionali, a destra tavoli e confronti senza sosta
Tricase, infrange divieto di avvicinamento alla ex: stalker arrestato
Donzelli: “Riforma per salvare l’immagine della Magistratura. Con il referendum finirà trentennio di attrito”
Calenda: “Apprezzo Meloni. Salvini? È una scheggia impazzita”
Torre San Giovanni, accoltellamento dopo un complimento di troppo