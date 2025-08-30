Acquarica, Marti: “Vecchi mestieri a scuola per guardare avanti”

Così il senatore Roberto Marti, ospite a Masseria Celsorizzo di Presicce-Acquarica per la sesta edizione del Premio Giunco, risponde alla nostra domanda: “Cosa manca al Salento per valorizzare a pieno le suo secolari tradizioni artigianali”?
E il parlamentare afferma con convinzione: “Farle conoscere a apprendere nelle scuole”. Guardare indietro alle antiche radici, dunque, per avanzare verso il futuro. Un progetto che coniuga cultura, tradizione e risveglio dei vecchi mestieri manuali, e sul quale, a detta del politico, si starebbe già lavorando a Palazzo Madama.
Si apre, così, davanti agli occhi la possibilità di ulteriori investimenti sulle capacità manuali delle nuove generazioni, per portare avanti arti e tecniche artigianali che hanno reso il Salento terra di prestigio e valore.
potrebbe interessarti anche
Acquarica, Premio Giunco: “intreccio” di arte, storia e tradizione
Regionali, a destra tavoli e confronti senza sosta
Tricase, infrange divieto di avvicinamento alla ex: stalker arrestato
Donzelli: “Riforma per salvare l’immagine della Magistratura. Con il referendum finirà trentennio di attrito”
Calenda: “Apprezzo Meloni. Salvini? È una scheggia impazzita”
Torre San Giovanni, accoltellamento dopo un complimento di troppo