30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Acquarica, Marti: “Vecchi mestieri a scuola per guardare avanti”

Gloria Roselli 30 Agosto 2025
centered image

Così il senatore Roberto Marti, ospite a Masseria Celsorizzo di Presicce-Acquarica per la sesta edizione del Premio Giunco, risponde alla nostra domanda: “Cosa manca al Salento per valorizzare a pieno le suo secolari tradizioni artigianali”?

E il parlamentare afferma con convinzione: “Farle conoscere a apprendere nelle scuole”. Guardare indietro alle antiche radici, dunque, per avanzare verso il futuro. Un progetto che coniuga cultura, tradizione e risveglio dei vecchi mestieri manuali, e sul quale, a detta del politico, si starebbe già lavorando a Palazzo Madama.

Si apre, così, davanti agli occhi la possibilità di ulteriori investimenti sulle capacità manuali delle nuove generazioni, per portare avanti arti e tecniche artigianali che hanno reso il Salento terra di prestigio e valore.

