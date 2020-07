Condividi

All'alba un uomo è entrato in azione rapinando la tabaccheria Smoking di Acquarica del Capo, in via parco delle Rimembranze. La proprietaria stava per aprire l'attività commerciale quando è stata colta di sorpresa dal malvivente che, armato di cacciavite, si è fatto consegnare la somma di settemila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tricase e della stazione di Presicce. La tabaccheria non è dotata di telecamere di videosorveglianza all’esterno.