24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Acerenza, grande successo per il Festival dei Prodotti Tipici

Francesco Cutro 24 Agosto 2025
centered image

ACERENZA – Grande successo per l’11esima edizione del Festival dei Prodotti Tipici di Acerenza.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bonus gas Regione Basilicata, in arrivo i conguagli: è polemica

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

A Francavilla Fontana torna “QCINE”

23 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Potenza, in servizio anche le pattuglie ippomontate dei Carabinieri

23 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza sotto controllo: due misure di prevenzione contro le truffe agli anziani

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

A Monticchio il Ninfea Festival della Rigenerazione

23 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Regione Basilicata – Inps: verso un’intesa

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Lecce, ufficiale Alex Sala dal Cordoba: contratto triennale

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Acerenza, grande successo per il Festival dei Prodotti Tipici

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basket A2/M, Valtur Brindisi: frattura alla mano destra per Blake Francis

24 Agosto 2025 Dante Sebastio