Accuse shock di Valerio Antonini: “Maradona è stato assassinato”

Si è aperto a Buenos Aires il processo per la morte di Diego Armando Maradona, e in Argentina il clima è rovente. Davanti al tribunale, una folla di tifosi ha esposto bandiere con la scritta “JUSTICIA X D10S”, chiedendo verità e giustizia per l’ex fuoriclasse del Napoli.

Anche in Italia il caso tiene banco e, ai microfoni di “A pranzo con Chiariello”, il presidente del Trapani, Antonini, ha rilasciato dichiarazioni esplosive: “Ho informazioni che possono provare che Maradona è stato assassinato. Matias Morla ha cercato di mettere le mani sul suo capitale. È lui il vero responsabile di quanto accaduto. Diego ha amato Napoli fino all’ultimo, aveva grande stima per De Laurentiis”.

“Personaggi oscuri nel suo entourage”

Antonini ha poi rincarato la dose, parlando di una gestione opaca della vita di Maradona nei suoi ultimi anni “Non solo sono convinto che sia stato assassinato, ma ho raccolto per anni informazioni dirette. Ho viaggiato con Diego in Venezuela, Cuba, Messico e Nicaragua e ho visto cose incredibili. Intorno a lui c’erano persone che lo hanno portato alla fine in modo chirurgico. Lo facevano firmare anche quando non era in grado di riconoscere se stesso allo specchio”.

Infine, l’accusa più pesante è stata rivolta all’avvocato Matias Morla, che secondo Antonini avrebbe gestito ogni aspetto della vita di Maradona con fini poco chiari: “Morla è il principale responsabile della sua morte. Ha scelto l’entourage che lo controllava, ma in realtà lo faceva ubriacare e lo lasciava in condizioni pietose. Si occupava della scelta dei medici e delle strutture sanitarie a cui affidarlo. Potrei raccontare cose clamorose per giorni interi”.

Le dichiarazioni aprono un nuovo inquietante capitolo sul caso Maradona, mentre il processo in Argentina entra nel vivo.

