20 Agosto 2025

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

Michele Iurlaro 20 Agosto 2025
centered image

TORCHIAROLO – Una coppia ha rischiato il linciaggio in spiaggia perché ingiustamente accusata del rapimento di un bambino: è accaduto a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo.  

Michele Iurlaro

