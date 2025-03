Accordo tra Ance Puglia e AQP per la sostenibilità nelle imprese

Un’intesa strategica per favorire la transizione ecologica nel settore delle costruzioni e garantire alle imprese maggiore competitività e accesso ai finanziamenti verdi. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da Gerardo Biancofiore, presidente di Ance Puglia, e Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese (AQP), alla presenza di Domenico De Bartolomeo, vicepresidente Ance.

L’accordo punta a supportare le aziende nell’adeguarsi ai nuovi standard ambientali, riducendo l’impatto ecologico e migliorando la loro attrattività sul mercato. Un percorso che prevede eventi formativi e informativi nelle sedi Formedil di ogni provincia pugliese, con il primo appuntamento previsto a Bari nel maggio 2025.

Un’opportunità per la crescita economica

“La sostenibilità non è più un’opzione, ma la chiave del successo aziendale – ha dichiarato Biancofiore –. Le imprese che investono oggi in un’edilizia ecosostenibile saranno protagoniste dell’economia di domani. Questo protocollo fornirà strumenti per accedere a bandi europei, ottenere incentivi statali e ampliare la clientela, sempre più orientata verso edifici certificati e rispettosi dell’ambiente”.

Secondo Laforgia, adeguarsi ai parametri europei di sostenibilità rappresenta un passaggio obbligato per tutte le imprese, comprese le PMI. “Non si tratta solo di conformità normativa, ma di una necessità strategica per ottenere vantaggi competitivi. La sostenibilità è già tra i criteri di selezione del nostro nuovo albo fornitori e vogliamo che tutta la filiera sia pronta ad affrontare questa sfida”.

Un passo concreto, dunque, per rendere l’intero comparto edile pugliese più innovativo, competitivo e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione Europea.

