Accordo siglato a Bari: nasce la lista “Popolari con Decaro” per le regionali in Puglia

BARI – Prende forma il fronte di centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Puglia. Questa mattina, nel capoluogo, è stato siglato un accordo politico con Antonio Decaro, segnando l’avvio ufficiale della lista regionale “Popolari con Decaro”.

L’iniziativa punta a unire l’area moderata e centrista della regione sotto un’unica sigla, con un chiaro riferimento alla tradizione democristiana. A guidare la costruzione della lista saranno l’assessore regionale Gianni Stea e il senatore Toto’ Ruggeri, che avranno il compito di aggregare tutte le anime cattolico-moderate pugliesi.

“Questo è solo il primo passo – ha dichiarato Stea – vogliamo riunire tutti coloro che si riconoscono nei valori della Democrazia Cristiana e del popolarismo. Il nostro obiettivo è dare rappresentanza a chi si sente vicino a questi principi, in un progetto solido e coerente all’interno del centrosinistra”.

Obiettivo di Stea e Ruggeri è di raggiungere i 100mila voti per superare il risultato delle precedenti regionali (circa 96mila pari al 6%) per eleggere un numero più importante di esponenti in consiglio regionale.

L’adesione di Decaro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per questa operazione politica, che si inserisce nella più ampia strategia di costruzione di una coalizione competitiva per le prossime elezioni. Il lavoro ora proseguirà con il coinvolgimento di amministratori locali, esponenti del mondo civico e figure storiche della tradizione popolare pugliese.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori incontri e sviluppi, con l’obiettivo di rafforzare il nuovo schieramento e definire i dettagli del programma politico.

