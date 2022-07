Dopo settimane di trattative, Lecce e Spal hanno finalmente trovato l’accordo. Federico Di Francesco approderà in Salento a titolo definitivo. Decisivo l’ultimo blitz di Pantaleo Corvino, che non ha mai mollato la presa sul calciatore, con il ds desideroso di regalare a mister Baroni il duttile esterno offensivo che tanto desiderava. Qualche giorno fa la Spal aveva bocciato lo scambio con Majer (ora ad un passo dalla Reggina) senza però mai interrompere i contatti con i giallorossi, fino a raggiungere l’intesa. Previsto un doppio indennizzo economico in favore degli estensi: uno immediato ed uno in caso di salvezza. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore: Di Francesco sarà un nuovo calciatore del Lecce.