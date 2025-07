Accordo ex Ilva, Bitetti: “Due bozze in arrivo, valuteremo coi tecnici”

“Ringrazio il ministro per aver accolto la nostra richiesta di rinvio, alla presenza dei sindacati, che riteniamo una componente indispensabile del tavolo”. Così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, al termine dell’incontro svoltosi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato all’Accordo di programma per l’ex Ilva.

Il primo cittadino ha annunciato che il prossimo incontro è fissato per martedì, data entro la quale il ministero invierà due bozze di accordo che verranno esaminate nel dettaglio insieme agli uffici tecnici del Comune, anche attraverso momenti di confronto con i territori interessati.

Nel corso del tavolo, è stato affrontato anche il tema della nave rigassificatrice, rispetto alla quale – ha spiegato Bitetti – “sono in corso valutazioni, ma non per un’installazione nel porto. Le ipotesi sul tavolo prevedono eventualmente una localizzazione distante dai centri abitati”.

Sul fronte della decarbonizzazione, il sindaco ha ribadito che la città non può permettersi ulteriori dilazioni nei tempi: “Abbiamo chiesto di contrarre i periodi previsti, il territorio non può più sostenere attese prolungate”.

