Accordo di coesione: i capitoli di spesa

BARI – Anche la Regione Puglia, ultima in Italia, ha firmato l’Accordo di coesione con la

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. A Bari la sigla

dell’intesa che sblocca circa 6,5 miliardi di euro. L’Accordo siglato porta a compimento il percorso di

assegnazione delle risorse Fsc 2021-2027 alle Regioni per un ammontare di 29,3 miliardi di euro. E assegna

alla Puglia risorse Fsc pari a circa 4,6 miliardi di euro, di cui circa 230 milioni di euro relativi ad anticipazioni

assegnate nel 2021. A tali risorse si aggiungono risorse derivanti da cofinanziamenti disposti dai Comuni e dalle

Regioni, nonché da altri fondi statali ed europei per i progetti inseriti nell’Accordo, per un totale di investimenti

pari a circa 6,5 miliardi. L’Accordo si concentra su alcuni grandi ambiti di azione. Il primo ambito riguarda i

temi ambientali per circa 1,1 miliardi di investimenti. Si tratta di opere di ammodernamento e

rifunzionalizzazione delle reti idriche, di potenziamento degli impianti di depurazione e per la realizzazione

della rete pluviale urbana in Comuni di tutto il territorio regionale, di bonifiche. Il secondo ambito riguarda gli

interventi per il sistema produttivo, la competitività delle imprese e l’innovazione, per un valore complessivo di

nuove risorse pari a oltre 1,2 miliardi di euro. È una direttrice che guarda a importanti leve dello sviluppo

territoriale, per sostenere il dinamismo e l’energia imprenditoriale del territorio, come la ristrutturazione e

l’ammodernamento delle aree industriali nelle province pugliesi, e il sostegno diretto alle imprese. Il terzo

riguarda il capitolo delle infrastrutture di trasporto, con uno stanziamento complessivo di circa 1,2 miliardi di

euro, destinati prioritariamente e incrementare qualità, sicurezza e capillarità del trasporto stradale, e alla

realizzazione di opere di particolare importanza strategica, per il trasporto ferroviario, marittimo e aereo. Il

quarto indirizza l’attenzione alla salute dei cittadini: circa 900 milioni di euro dedicati a infrastrutture,

attrezzature e servizi sanitari, tra cui i lavori di adeguamento e ammodernamento dei presidi ospedalieri, la

costruzione e la rifunzionalizzazione di strutture sanitarie. La visione di sviluppo del territorio non trascura

interventi rilevanti in altri ambiti, come la cultura e la riqualificazione urbana, con la valorizzazione del sistema

territoriale integrato di cammini e itinerari turistico-culturali, i progetti di recupero e rifunzionalizzazione di

immobili di pregio, cinema-teatro, siti archeologici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author