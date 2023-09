TARANTO – “Il Taranto non può perdere la sua casa, in momento come questo sarebbe un peccato!”.

Eziolino Capuano, allenatore del Taranto affronta il delicato tema stadio Iacovone. Si rivolge alle istituzioni, al sindaco in particolare, invocando la riapertura dello stadio Iacovone al pubblico.

