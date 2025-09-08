Accompagnava due prostitute al lavoro: arrestato autista a Mesagne

MESAGNE – Sorpreso mentre accompagnava due prostitute sul luogo di lavoro. Per questo, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mesagne. L’indagato è accusato di favoreggiamento della prostituzione, così come previsto dalla Legge Merlin.

È questo il risultato più eclatante del controllo straordinario del territorio operato, nei giorni scorsi, dai militari della compagnia di San Vito dei Normanni nel territorio di sua competenza. Nel dettaglio, l’operazione ha portato all’arresto di sette persone per diversi reati. Sempre a Mesagne, i militari hanno arrestato tre giovani trovati in possesso di stupefacenti e materiale per il confezionamento della droga.

Altri tre arresti a Carovigno. Un uomo è stato trasferito in carcere dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto. L’individuo aveva manifestato comportamenti aggressivi nella comunità dove stava scontando una misura alternativa alla detenzione.

Un presunto ladro è stato arrestato per furto di energia elettrica. Avrebbe manomesso il contatore con un bypass artigianale realizzato per eludere il consumo. Infine, i carabinieri del Nor hanno arrestato un altro pusher. Il giovane, accusato anche di ricettazione e riciclaggio, è stato trovato con droga e in possesso di un motociclo con telaio contraffatto. Il gruppo meccanico dello sterzo risultava abbinato a un altro motociclo oggetto di furto in un’altra provincia.

