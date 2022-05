BRINDISI – È arrivato in Pronto Soccorso col torace sanguinante, presumibilmente causate da un accoltellamento, un 56enne del capoluogo messapico. L’uomo sarebbe rimasto ferito nel corso di una colluttazione registrata nel pomeriggio al Quartiere paradiso di Brindisi. Il 56enne, da quanto appreso, si sarebbe presentato autonomamente all’ospedale Perrino, con ferite gravi, ma fortunatamente non letali. Non verserebbe, quindi, in pericolo di vita. Sul posto, i poliziotti della Squadra Mobile della questura messapica, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.